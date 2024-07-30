Doğan, Netanyahu'nun Müslüman Gazze halkına uyguladığı terör ve zulmü, Nazi Almanyası lideri Hitler'in Yahudilere yaşattığı zulümle kıyasladı.

"Netanyahu ve Kabinesi Tarihe Lanetle Kaydedilecek"

Ahmet Doğan, yaptığı açıklamada, "Çocuk katili İsrail, Türk dünyasının sabrını zorluyor. Çocuk katili Netanyahu ve kabinesi dünya tarihine lanetlenerek kaydedilecek" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun Gazze halkına yaşattığı terör ve zulmün, Hitler'in Yahudi milletine yaşattığı terör ve zulümle yarışır hale geldiğini vurgulayan Doğan, İsrail ve destekçilerine karşı sert uyarılarda bulundu.

"Türk Milletinin Sabrını Zorluyorlar"

Doğan, Gazze'den yükselen feryatların unutulmayacağını belirterek, "Bu yapılanların unutulacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Gazze'den yükselen feryadın yankısıyla kendilerine gelmeleri uzun zaman almayacaktır. İsrail ve destekçileri haddini bilemelidir. Dünyanın dört bir yanındaki Türk milletinin sabrını zorluyorlar" dedi.

"Netanyahu Hükümeti ve Katz’a Sert Uyarılar"

Başkan Doğan, açıklamasında İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a yönelik de sert ifadeler kullandı. "Terörist İsrail’in Soykırımcı Başbakanı Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı Katz, korku içerisinde panikle Cumhurbaşkanımızı tehdit etme hadsizliğinde bulunmuş. Ey! sözde devletin sözde bakanı, siz ancak, Filistin’de silahsız masumları, Gazze’de çocukları ve kadınları katledebilirsiniz," diye konuştu.

"Türkiye’ye Bulaşmaya Kalkarsanız Sonunuz Tarihin Çöplüğü Olur"

Doğan, İsrail'in Türkiye'ye karşı herhangi bir adım atması halinde tarihin çöplüğünde yer alacaklarını belirterek, "Lâkin yanılıp da Türkiye’ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Sizi Gargad ağacı da kurtaramaz ve tarihte azgın kavminizin yaşadığı akıbetle karşılaşırsınız. Ayrıca bir son görmek istiyorsanız Tsedekiya’yı hatırlamanız ve Hitler’e bakmanız yeterli olacaktır," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA