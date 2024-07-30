Ankara'da gerçekleşen toplantıya, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras katıldı.

Adıyaman Tarımının Sorunları Rapor Halinde Sunuldu

Toplantıda, Adıyaman tarımının başlıca sorunları olan bademcilik, tütün, sulama projeleri, enerji birim fiyatları ve girdi maliyetleri ele alındı. Bu sorunlar, bir rapor halinde TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a sunuldu. Toplantının verimli geçtiğini belirten İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, "Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar başkanlığında yapmış olduğumuz toplantı güzel geçti. Genel Başkanımıza, ilimiz tarımının içerisinde bulunduğu sorunları rapor halinde ilettik. Kendisi, ilettiğimiz sorunların çözümü için çalışacağını söyledi," dedi.

Sulama Projeleri ve Enerji Maliyetleri Ele Alındı

Özkan, başta tütün ve badem üretimindeki sıkıntılar olmak üzere, sulama projeleri, enerji birim fiyatlarının yüksek oluşu ve girdi maliyetlerinin üretimdeki etkilerinin görüşüldüğünü belirtti. "Türk çiftçisinin tek temsilcisi olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm çiftçilerimizin sorunlarını dile getirmeye devam edecektir. Çiftçilerimizin sesi ve kalbi olan TZOB ve Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bu mücadelede kendisinin her zaman ve her platformda destekçisi olacağız," dedi.

Bürokrasi ile Görüşmeler Devam Ediyor

Adıyaman Ziraat Odaları Başkanları, tarım sorunlarını Ankara’ya taşıyarak bürokrasiyle görüşmelerini sürdürdü. Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan’ı ziyaret eden başkanlar, ilin başta hasadı yaklaşan badem ve diğer tarımsal sıkıntılarını görüştüler. Görüşmeleri değerlendiren Yaşar Özkan, "Son günlerde yayılan Koçali Barajı’nın gövdesinde sıkıntıdan dolayı Kahta ve Samsat ovalarının sulama projelerinden çıkarıldığı algısı yaratılmıştır. Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın ve milletvekillerimiz Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, DSİ Genel Müdürlüğü ile görüşerek böyle bir şeyin olmadığını, Kahta ve Samsat’ın sulamalarının devam ettiğini belirttiler," dedi.

Çiftçilerin Gelir Seviyesini Artırmak İçin Çalışacağız

Özkan, çiftçilerin gelir seviyelerini ve kazançlarını en üst seviyeye ulaştırmak için yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulmasının Ziraat Odaları olarak asli görevleri olduğunu belirtti. "Biz, bu sorunları çözmek için tüm oda başkanlarımla birlikte çalmadık kapı bırakmayacağız," dedi. Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekillerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Özkan, bu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA