Adıyaman’da, Deprem İyileştirme Programı çerçevesinde 25 dekarlık alanda biber

ekimi gerçekleştirildi ve hasat günü düzenlendi. Hasat sonucunda ortalama 4 ton biber toplandı.

WFP ve UGDD’nin birlikte yürüttüğü bu program, depremin ardından çiftçilerin ekonomik hayata katılımını artırmayı ve bölgedeki tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında çiftçilere sağlanan fide desteği, üretimin verimliliğini ve kalitesini yükselterek, yerel ekonomiye de olumlu katkılar sağlıyor.

Hasat gününe katılan yetkililer ve program temsilcileri, yapılan çalışmaların sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Programın, deprem sonrası zorluklarla mücadele eden çiftçilerin üretkenliğini artırmak ve gelirlerini yükseltmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladılar. UGDD yetkilileri, programın başlangıcından bu yana çiftçilere sağlanan desteklerin artarak devam ettiğini ve gelecekte de farklı tarımsal ürünlerle ilgili benzer projeler geliştirmeyi planladıklarını ifade ettiler. WFP temsilcileri ise, çiftçilerin üretim kapasitelerinin artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının desteklenmesi konusunda kararlılıklarını yinelediler.

Çiftçiler, aldıkları fide desteği ve gerçekleştirilen hasat gününden oldukça memnun olduklarını dile getirirken, Sağlanan desteklerin kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek bu tür projelerin devam etmesini istediler.

Çiftçiler, elde ettikleri yüksek verim sayesinde hem aile ekonomilerine katkı sağladıklarını hem de bölgedeki tarımsal üretimi canlandırdıklarını ifade ettiler.

Kaynak : PHA