6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından kent merkezinde oluşan hasarları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışan ekipler, şehrin birçok noktasında yol düzenlemesi ve kaldırım döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Son olarak Köy Hizmetleri Kavşağı ile Cumhuriyet Mahallesi 25136 Sokak'ta kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

“HALKIMIZIN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, bu çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor ve bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi olarak, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her zaman halkımızın yanında olmaktan ve onların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tutdere ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar, şehirdeki üstyapı çalışmalarının hızla ilerlemesinden ve yaşam kalitesinin artmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kaynak : PHA