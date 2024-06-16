Emir Sultan Cami'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve il protokolü sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Adıyaman’da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu. Kurban Bayramı nedeniyle başta Adıyaman Emir Sultan Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. İnsan selinin yaşandığı camilerde kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayram Namazını sonrası cami çıkışında Vali Osman Varol, vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutladı.

Cami çıkışında kardeşlik mesajı veren Vali Varol,"Bu vesile ile saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA