Altınşehir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Tutdere’nin yanı sıra Meclis Üyeleri ve vatandaş katıldı. Sosyal Tesislerde hemşehrilerini karşılayarak kendileriyle tek tek sohbet eden Başkan Tutdere, istek üzerine şehir dışında yaşayan Adıyamanlılarla da görüntülü görüşme sağladı.

“Ekiplerimiz bayrama hazır”

Bayramlaşma Töreninde açıklamada bulunan Tutdere, 6 Şubat’ta yaşamını yitiren deprem şehitlerine rahmet diledi ve Bayramın huzurla geçmesi için Belediye olarak gerekli önlemleri aldığını belirtti. Başkan Tutdere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramın sağlığa, birliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyor ve 6 Şubat’ta yitirdiğimiz tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Biz Adıyaman Belediyesi olarak bayram tatili boyunca ekiplerimizle birlikte sürekli sahada olacağız. Bayramın huzur içerisinde geçmesi için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bu vesileyle Adıyamanlı hemşehrilerimin bayramını tekrar kutluyorum, karnelerini alan yavrularımızın da gözlerinden öpüyorum.”



Kaynak : PHA