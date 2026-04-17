Adıyaman'da akaryakıt fiyatları, 13 Nisan'dan bu yana yaşanan indirim ve zam dalgalarının ardından bu hafta stabil kaldı. Son günlerde art arda gelen fiyat değişimlerinin ardından tabelalar bu kez aynı seviyede korundu.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün 96 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra yeniden 99-100 dolar bandında hareket etmesi dikkat çekti. ABD tipi ham petrol (WTI) ise son üç haftanın en düşük seviyelerine inerek 89,90 dolara kadar geriledi.

ADIYAMAN'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,84 TL

Motorin: 73,91 TL

LPG: 35,44 TL

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYAT TABLOSU

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,70 TL

Motorin: 71,59 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,56 TL

Motorin: 71,45 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 72,71 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 72,99 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE