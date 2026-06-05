Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında 'Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Harun Bağcı, Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca, Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran ile birlikte Bakanlık Daire Başkanları, bakanlık yetkilileri ve idareciler katıldı.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Gündemde

Toplantıda koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere 1. basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği, mevcut durum analizleri, bölgesel ihtiyaç ve öncelikler ile hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Bölgesel İş Birliği ve Hizmet Kalitesi Vurgusu

Toplantıda söz alan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasının temel öncelik olduğunu belirtti.

Şirik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmek adına bu toplantı önemli bir fırsat sunmaktadır. Bölgesel düzeyde hizmetlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kalite anlayışıyla geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliği büyük önem taşımaktadır.'

Toplantının, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak : PERRE