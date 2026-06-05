Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde şiir ve müzik dinletisi programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Belediye Başkan Yardımcısı İshak Yıldız, Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz'ın koordinasyonunda hazırlanan programda, Türk edebiyatının önemli isimlerine ait eserler öğrenciler tarafından seslendirildi. Dinletide Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet'in şiirleri yer aldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından solo ve koro halinde çeşitli türküler de seslendirildi. Şiir ve müzik dinletisi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğin sonunda Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ile Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, programın hazırlanmasında görev alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz'a, etkinlikte yer alan öğrencilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Şiir ve müzik dinletisi, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE