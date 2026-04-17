Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bazı okullarda yaşanan saldırılarla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilenirken, yaralı vatandaşlar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 'öğretmenliğin bir neslin inşasını üstlenen, ilim ve ahlakı geleceğe taşıyan kutsal bir vazife olduğu' vurgulandı. Okulların ise sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda ilmin, hikmetin ve güzel ahlakın yeşerdiği mekânlar olduğu ifade edildi.

Toplumsal huzurun korunmasının hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan olayların sağduyu, itidal ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Adıyaman STK Platformu, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek söylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, tüm vatandaşları birlik, beraberlik ve sağduyuya davet etti.

Kaynak : PERRE