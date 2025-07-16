Adıyaman Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi anmak ve şehitleri yad etmek amacıyla düzenlendi. Şehir merkezindeki Demokrasi Meydanı’nda yapılan programa, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kortej yürüyüşü ve dualar eşliğinde anma

Program kapsamında akşam saatlerinde başlayan kortej yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar ve Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından meydanda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları yapıldı.



Kızılay’dan 1000 kişilik ikram

Kızılay Adıyaman İl Başkanlığı, etkinlik boyunca vatandaşlara ikramda bulundu. Program alanında kurulan stantlarda 1000 kişilik pilav üstü kavurma ve ayran, ayrıca ikram aracından çay ve su dağıtıldı.



Kızılay’dan yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Adıyaman Valiliğimizin düzenlemiş olduğu programda yerimizi alarak Genç Kızılay gönüllülerimizle birlikte kortej yürüyüşünü gerçekleştirdik. Etkinlik alanında halkımıza 1000 kişilik pilav üstü kavurma, ayran, çay ve su ikramında bulunduk” denildi.



‘Milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz’

Etkinlikte konuşan yetkililer, 15 Temmuz’un, milletin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı gün olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.



Adıyaman’daki 15 Temmuz etkinliklerinin geç saatlere kadar sürdüğü ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bildirildi.

Kaynak : PHA