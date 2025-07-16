El Nahyan Ankara'da resmi törenle karşılandı

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaret için Ankara’ya geldi. El Nahyan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. İki lider, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi ve ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.



Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısını yaptı

İki ülke ilişkilerinin kurumsal bir çerçeveye taşındığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilk kez Ankara’da toplandı. Konsey toplantısı, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğini daha üst seviyeye taşımayı hedefleyen çok taraflı stratejik mekanizmanın başlangıcı oldu.



Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında 7 mutabakat zaptı ile bir ortak bildirinin imzalandığı duyuruldu.



İmzalanan anlaşmalar şunlar oldu:

Turizm ve Otelcilik Alanında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası



Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı



Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası



Türkiye-BAE Ortak Bildirisi



İş birliği stratejik sektörleri kapsıyor

İmzalanan anlaşmalarla birlikte Türkiye ile BAE, yatırım iş birliklerini turizmden tarıma, ilaçtan sanayiye geniş bir yelpazede güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle gizlilik dereceli bilgilerin korunmasına yönelik mutabakat muhtırası ile iki ülke arasındaki diplomatik güvenlik altyapısı da güçlendirilmiş oldu.



Dikkat çeken bir diğer başlık ise kutuplarda bilimsel araştırmalar konusunda yapılan iş birliği. Bu alan, iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında küresel düzeyde daha etkin rol alma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Diplomatik ilişkilerde yeni dönem

İki liderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Türkiye ile BAE arasında 2021 sonrası gelişen ve çok boyutlu iş birliği anlayışının kurumsallaştığını ortaya koydu. Taraflar, karşılıklı yatırımların artırılması, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde irade beyanında bulundu.



Erdoğan’dan El Nahyan onuruna akşam yemeği

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan onuruna akşam yemeği vermesi bekleniyor. Yemeğin, iki ülke ilişkilerinde dostane diyaloğun devamlılığı açısından sembolik bir anlam taşıdığı ifade ediliyor.



Ankara’da gerçekleştirilen bu zirveyle birlikte Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin düzenli toplantılarla devam etmesi ve mutabakatların somut projelere dönüştürülmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA