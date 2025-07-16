TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Toplantıda, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda sağlık sektöründe planlanan yeni politikalar ve uygulanması hedeflenen yapısal dönüşümler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. İshak Şan, “Türkiye’mizin sağlık sistemini daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda önemli bir istişare toplantısını Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte katıldığımız bu toplantıda, sağlık politikalarımızın yeni dönem hedefleri, uygulamaya konması planlanan yapısal reformlar ve hizmet sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik stratejiler etraflıca ele alındı.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar, şehir hastanelerinin yaygınlaşması, dijital sağlık uygulamaları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi reformlar sayesinde, Türkiye sağlıkta dönüşüm sürecini başarıyla yürütmektedir. Bizler de bu süreci yasama organı olarak desteklemeye ve halkımızın sağlık hakkını daha etkin şekilde tesis etmeye kararlıyız. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve verimli istişare ortamı için teşekkür ediyor, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun hayata geçirilmesinde gösterdiği gayretler için başarılar diliyorum.”dedi.

Son olarak Şan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu’na ev sahipliği ve istişare ortamı dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PHA