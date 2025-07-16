2015’te 685 milyon dolara alınan santral bugün borç batağında

Konya Şeker, 2015 yılında Soma B Termik Santrali’ni 685 milyon dolara Türkiye Kömür İşletmeleri’nden devraldı. Santral, Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Konya Şeker A.Ş.’ye bağlı olarak çalışmaya başladı. Ancak aradan geçen süreçte özellikle son yıllarda şirketin TKİ’ye olan kömür borcu hızla büyüdü. Aylardır ödeme yapılmayan kömür alımları nedeniyle TKİ teslimatları durdurdu ve santralde üretim tamamen sona erdi.



Toplantıda kriz: 'Kömür verilmeseydi borç bu kadar büyümezdi' savunması krizi derinleştirdi

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan’ın aktardığı bilgilere göre, ödeme krizini görüşmek üzere geçen hafta Ankara’da üç kritik toplantı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında yapılan toplantılarda önce Konya Şeker heyetiyle, ardından Soma’daki sendikalarla ve son olarak da maden şirketleriyle bir araya gelindi.



Konya Şeker heyetinin ilk toplantıda yaptığı savunmanın, toplantıdaki tansiyonu artırdığı öğrenildi. Şirket temsilcilerinin “Eğer TKİ kömür vermeyi kesseydi, borç bu kadar büyümezdi” şeklindeki açıklaması üzerine Bakan Bayraktar’ın sert tepki göstererek heyeti toplantıdan çıkardığı öne sürüldü.



Santralin devri gündemde: Konya Şeker'e ödeme yapılmayacak

Yaşanan gelişmelerin ardından santralin devredilmesi süreci gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Bayraktar’ın Soma Termik Santrali’ne ilişkin gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir rapor halinde sunacağı, ve Erdoğan’ın kararına göre sürecin yönlendirileceği belirtildi. Bu çerçevede, santralin başka bir kamu veya özel kuruluşa devredilmesi planlanıyor.



Kulis bilgilerine göre devir sırasında Konya Şeker'e herhangi bir bedel ödenmeyecek. Borçlarını ödeyemediği için el konulması gündemde olan santral, doğrudan TKİ ya da başka bir kamu kuruluşuna aktarılabilir.



Santralin değeri 10 milyar TL, borç 18 milyar TL’yi aştı

Uzmanlara göre Soma Termik Santrali’nin güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyar TL olarak hesaplanıyor. Buna karşılık Konya Şeker’in TKİ’ye olan borcu 18 milyar TL’yi geçmiş durumda. Devir süreci gerçekleşirse, Konya Şeker’in kalan borcu için yaklaşık 8 milyar TL daha borçlanmak zorunda kalacağı ifade ediliyor.



Sendikalardan ve kamuoyundan tepki var

Soma’daki işçi sendikaları, üretimin durması nedeniyle istihdamın ve sosyal hakların riske girdiğine dikkat çekiyor. Santralde çalışan yüzlerce emekçinin maaş, sosyal hak ve iş güvencesi konusunda belirsizlik yaşadığı bildiriliyor. Santralin devri halinde bu hakların nasıl korunacağı ise şu an için netlik kazanmış değil.



Siyasi ve ekonomik etkileri genişleyebilir

Konya Şeker’in yaşadığı finansal kriz, yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmayabilir. Türkiye’nin en büyük tarımsal kooperatiflerinden biri olan şirketin, gıda ve tarım sektöründeki faaliyetleri de bu krizden etkilenebilir. Özellikle Torku markasının tedarik zinciri, kredi yapısı ve finansal sürdürülebilirliği açısından da bu borç yükü ve operasyonel kriz önemli riskler barındırıyor.



Gözler Erdoğan’ın vereceği kararda

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak rapor belirleyici olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, hem enerji arz güvenliği hem de kamu zararı oluşmaması adına santralin acilen devrini istediği, kamuoyunun ise süreci yakından takip ettiği bildiriliyor.

Kaynak : PHA