Seçim sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Vahap Seçer, yaptığı konuşmada yargı süreçlerini sert sözlerle eleştirerek, tutuklanan belediye başkanlarına ve özellikle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye selam gönderdi. Seçer, “Belediye başkanları korkmadan karar almalı, korkmadan görev yapmalı” dedi.



TBB tarihinde bir ilk: Üç başkan vekili tutuklandı

Konuşmasına “TBB tarihinde böyle bir süreç yaşanmadı” sözleriyle başlayan Vahap Seçer, son bir yıl içinde önce TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ardından Başkan Vekili Zeydan Karalar’ın tutuklandığını, şimdi de kendisinin vekil seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Haziran 2024’te Sayın Ekrem İmamoğlu’nu TBB Başkanı seçti bu meclis, ardından tutuklanmasının ardından Zeydan Karalar’ı başkan vekili seçtik. Ancak 8 Temmuz’da Karalar da tutuklandı. Bugün sizlerin oylarıyla ben bu göreve geldim. Umuyorum ki Haziran 2026’ya kadar görevimi sürdüreceğim.”



Seçer: 'Herkesin belediye başkanıyız, adaletli hizmet sürecek'

Seçer, kendisine oy veren ya da vermeyen tüm başkanlara teşekkür ederek, görev süresince belediyeler arasında ayrım yapmaksızın adaletli hizmet anlayışını sürdüreceğini vurguladı:



“Belediye başkanı seçildikten sonra biz artık tüm kentin başkanıyız. TBB’de de bu anlayışla çalışacağım. Her başkanımıza eşit davranacağız. Adaletli hizmet, kimseyi dışlamayan hizmettir.”



'Tutuklama istisna olmalı, siz istisnayı kural haline getirdiniz'

Seçer’in en dikkat çeken sözleri ise belediye başkanlarının tutuklanmasına yönelik eleştiriler oldu. Meclis kürsüsünden yargıya seslenen Seçer şunları kaydetti:



“Tutuklama bir istisnadır. Siz tutuksuz yargılamayı istisna haline getirdiniz. Belediye başkanları adım atmaktan, hizmet etmekten korkar hale geldi. Bu düzene artık bir son verelim. Korkmadan görev yapacağımız, ortalama hukuk normlarının geçerli olduğu bir ülke istiyoruz.”



'Başkanlarımızı yalnız bırakmayacağız'

Seçer, konuşmasının devamında cezaevinde veya ev hapsinde olan belediye başkanlarını isim isim sayarak, onların yalnız bırakılmayacağını belirtti:



“Buradan başta Ekrem İmamoğlu'na, Zeydan Karalar'a, Muhittin Böcek'e, Abdurrahman Tutdere’ye ve diğer başkanlarımıza selam olsun. Onları yalnız bırakmayacağız. Mevkileri dolacak ama gönlümüz onlarla olacak.”



'Hukuk siyasetin aracı olamaz, adalet yerinde sabittir'

Seçer, hukuk sistemine ilişkin eleştirilerini sürdürürek, adaletin temel ilkelerine dikkat çekti:



“Hukuk siyasetin aracı olamaz. Olsa olsa adaletin aracı olur. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz. Adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde durur; diğer her şey onun etrafında döner. Masumiyet karinesi yok sayılıyor. İnsanlara suçlu muamelesi yapılıyor. Bu görüntüler çocuklarına torunlarına gösterilerek insanların onuru kırılıyor.”



'Barış yerelden başlar, belediyeler kavga değil çözüm üretmeli'

Konuşmasının bir bölümünü ülkede başlatılan ‘barış süreci’ne ayıran Seçer, bu sürece en güçlü katkının yerelden geleceğini ifade etti:



“Hepimiz barış istiyoruz. Bu ülkede artık barut kokusu değil, adalet, hizmet ve umut hâkim olmalı. Mersin’den örnek verdim, sekiz partinin milletvekili var ama halk hizmete oy verdi. Bu kapsayıcı anlayışı tüm Türkiye’ye yayabiliriz. Barış kentlerden başlar.”



'Belediyeler siyaset üstüdür, TBB bilgi ve liyakat üretir'

TBB’nin sadece araç ve ekipman temin eden bir birlik olmadığını belirten Seçer, kurumun bilgi üretme misyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:



“TBB sadece malzeme dağıtan bir kurum değil. Belediye başkanları için en kıymetli şey bilgi ve liyakattir. Uluslararası fonlara erişim, etkili projeler, etkin insan kaynağı bu kurumda üretilir. Bu misyonu büyüteceğiz.”



'Parti farkı gözetmeden birlik çağrısı'

Seçer, konuşmasını tüm belediye başkanlarına çağrıyla bitirdi:



“Parti gözetmeksizin birlik olmalıyız. Demokrasi, barış, adalet ve refah için yerelden yola çıkacağız. Belediye başkanlığı kutsal bir görevdir. Beytülmale halel getirilmemelidir. Bu bilinçle çalışacağız.”



OY DAĞILIMI

1. Tur:

Vahap Seçer: 457 oy

Ahmet Metin Genç: 252 oy



2. Tur:

Seçer: 456 oy

Genç: 218 oy



3. Tur (Seçilen):

Seçer: 453 oy

Genç: 199 oy

Kaynak : PHA