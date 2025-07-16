TBMM'deki seçim AYM’ye taşındı



TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen oylamalarda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak seçilmişti. Ancak CHP, bu seçim sürecinde hem usule hem de esasa yönelik ciddi ihlallerin yaşandığını ileri sürerek, seçimin Anayasa'ya aykırı şekilde sonuçlandırıldığını belirtti.



CHP’nin AYM’ye sunduğu başvuruda, 5 üyenin seçildiği TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi. Başvuru kapsamında Anayasa’nın 159. maddesinin ihlal edildiği savunulurken, seçimde anayasal çoğunluk koşullarının sağlanmadığı, usulsüz oylama turlarının yapıldığı iddia edildi.



AYM, 22 Temmuz’da görüşecek



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin itirazını 22 Temmuz Salı günü yapılacak gündem toplantısında değerlendirecek. Edinilen bilgiye göre, başvurunun ilk incelemesi ve esas incelemesi birlikte yapılacak. Böylece AYM, başvurunun ön koşullarıyla birlikte doğrudan karar sürecine ilişkin değerlendirme de yapacak.



CHP: 'Anayasa’nın 159. maddesi ihlal edildi'



CHP, başvurusunda TBMM’deki oylama sürecinin Anayasa’ya aykırı yürütüldüğünü belirtti. Anayasa’nın 159. maddesine atıf yapılan başvuruda, HSK üyelik seçimlerinde uygulanması gereken oylama prosedürüne dikkat çekildi.



Söz konusu maddede, HSK seçimlerinin birinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile, ikinci turda beşte üç çoğunlukla yapılması gerektiği, bu çoğunlukların sağlanamaması halinde ise en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme yöntemiyle seçim yapılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. CHP, buna karşın TBMM’de üçüncü bir oylama turu yapılarak anayasal sürecin dışına çıkıldığını iddia etti.



"Üçüncü tur icat edildi" tepkisi



CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “TBMM'de Anayasa’da hiç yer almayan bir üçüncü oylama icat edilerek seçim tamamlanmıştır. Bu durum, Anayasa'nın açık hükümlerinin ihlalidir” denildi. CHP, söz konusu ihlalin yalnızca şekli değil, aynı zamanda seçim sonucunu etkileyen ciddi bir usulsüzlük olduğunu vurguladı.



HSK'da Meclis kontenjanı 7 üye



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), toplam 13 üyeden oluşuyor. Bu üyelerden 7’si TBMM tarafından seçiliyor. Geriye kalan üyelerin 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından, biri Yargıtay Genel Kurulu ve biri de Danıştay Genel Kurulu tarafından seçiliyor. Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı ise doğal üye olarak kurulda yer alıyor.



TBMM tarafından seçilen üyelerin Anayasa’nın 159. maddesinde belirtilen çoğunluklarla seçilmesi gerekiyor. Bu çerçevede yapılan son seçim, özellikle muhalefet partileri tarafından uzun süredir eleştiriliyor.



Karar emsal olabilir



Anayasa Mahkemesi’nin 22 Temmuz’daki toplantısında vereceği karar, TBMM’nin anayasal organ seçimlerindeki yetki sınırlarına ilişkin emsal teşkil edebilir. Mahkeme başvuruyu kabul ederse, HSK’da görev yapan beş üyenin üyeliği iptal edilebilir. Yüksek Mahkeme ayrıca seçimlerin iptali durumunda, TBMM’nin yeniden seçim yapmasına hükmedebilir.

Kaynak : PHA