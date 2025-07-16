Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, ATSO Meclis üyesi Abuzer Kaman, ATSO üyeleri ve kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.

Program, yeşil ekonomiye geçişin desteklenmesi, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir üretim ve kadın ile gençlerin istihdamının artırılması hedefleri doğrultusunda tasarlandı. Sağlanacak destek tutarı 600.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişmekte olup; mikro ve küçük işletmelere % 50 ila % 75, kooperatifler ve üretici birliklerine ise % 75 ila % 90 oranında hibe desteği sağlanacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, işletmeler için zorunluluk haline gelecek olan yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek; “Artık yeşil dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor. Hibe desteğinde kadın ve genç girişimcilere öncelik tanınıyor. Bununla beraber yine Sanayi Bakanlığımızın paylaştığı husus var. Yerel kalkınma hamlesi kapsamında 81 ile 81 ayrı desteklenecek sektörler belirlenmişti. Burada da Adıyaman olarak bizde daha önce talep etmiştik. Aslında Adıyaman’ın 4 ayrı sektörü var. Bunların birisi 4 yıldızlı otel projesi, birisi badem üzerine işleme projeleri, birisi mermer işleme projesi programı diğeri de özellikle süt ve süt ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili minimum 500 büyükbaş hayvan kapasitesindeki çiftliklere 240 milyon TL’ye kadar olan projelerde yüzde 15 nakit hibe desteği var. Bununla beraber on yıllık sigorta prim muafiyeti var, makinede KDV istisnası var. Girişimciler bir kısım vergilerden de muaf tutuluyor. Özellikle 4 sektör üzerinde yatırım yapmak isteyen varsa hızlı davranmasını rica ediyorum. Bugün ajans Genel Sekreterimiz Ahmet bey de aramızda. Ajans ile ilgili soruları kendisine sorabilirsiniz. Sizlerin göstereceği talepler belki ajansımızın yeni hibe programlarının önünü açmış olacak. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu da, ajans olarak Adıyaman’a verdikleri desteklerden bahsederek; “Geçtiğimiz sene Adıyaman ilimizde biz Seeco projemizi uyguladık. 1 yıl içerisinde 1.4 milyon avroluk bir desteği Adıyaman ilimize verdik. Burada hem girişimcilerimizi destekledik hem de 5 tane büyük proje yaptık. Bunlardan bir tanesi Ticaret Odamızın zemin katında yapımı tamamlanan kuluçka merkezi projemizi gerçekleştirdik. Yine Ticaret Odamız ve Valiliğimiz işbirliğinde Üniversitemiz içerisinde bir gastronomi akademisi tarzında bir uygulama restorantı projemizi gerçekleştirdik. Diğer projelerimizi de tamamlayarak 1.4 avroluk desteği ilimize aktaracağız. Bunun dışında Adıyaman ilimizde 376 tane proje gerçekleştirdik 3 milyar TL’lik bir yatırımı Adıyaman ilimizde ajansımızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü gündem maddemiz SoGreen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi olarak adlandırdığımız bir proje. 26 Kalkınma Ajansı Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Toplam 400 milyon dolarlık bir bütçesi var. 7 sene sürecek bir proje. 2024 yılı itibariyle startını verdik. 2031 yılına kadar uygulayacağız. Bugün sizlere ilan edeceğimiz destek programı bunun ilk paketi. Burada mikro ve küçük işletmelere, üretici kooperatif ve birliklere 600 bin ile 2 milyon TL arası işletmeler için yüzde 75’i geçmeyecek şekilde kooperatif ve birlikler içinde yüzde 90’ı geçmeyecek şekilde bir destek programı ilan ediyoruz. 7 sene boyunca bu projeyi ajans olarak uygulayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Serap Say, Adıyaman, TRC1 Bölgesi'nde uygulanacak ve toplam 35 Milyon TL bütçeyle mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerine yönelik olarak sunulacak destek programının genel amacı, öncelikleri ve başvuru şekli hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaparak katılımcıların başvuru süreçlerine dair soruları yanıtladı.

Kaynak : PHA