Silivri’deki yargılama eleştirisi: 'Doğal hâkim ilkesi ihlal ediliyor'



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun yargılamasının Silivri Cezaevi kampüsü içerisindeki mahkeme salonunda yapılmasına tepki göstererek, bu durumun doğal hâkim ilkesine aykırı olduğunu belirtti. FETÖ döneminde Atatürkçü subayların yargılanması için inşa edilen bu salonun hâlâ kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, "Bugün bize bu zulmü yapanların yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok" ifadelerini kullandı.



Zekeriya Öz göndermesi: 'Herkes devrin Zekeriya Öz’ü gibi sınırdan kaçıp gidemiyor'



Özel açıklamasında geçmişte hukuku araçsallaştıran ve yurtdışına kaçan FETÖ mensuplarını hatırlatarak, “Bugünün kudretlileri, bugünün kendilerince şımartılmışlarının bu işin ilerisini düşünmeleri lazım. Herkes devrin Zekeriya Öz’ü gibi, sınırdan kaçıp gidemiyor. Burada kalıp burada yatanlar da var” dedi.



'Siyasi yasak tehlikesi şimdilik ortadan kalktı'



Ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede Özel, İmamoğlu’na verilen cezalardan sadece tehdit suçuna ilişkin 2 ay 15 günlük hapis cezasının siyasi yasak doğurmayacağını belirterek, “Bir yılın üzerinde verilen hakaret cezası için ise süreç daha uzun. Bu nedenle istinaf ve Yargıtay aşamaları düşünüldüğünde seçimlere kadar siyasi yasak gelmesi beklenmiyor” dedi.



'Yüklenici firma: Akın A.Ş.'



Özel, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Akın Gürlek'i doğrudan hedef alarak, “Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adaylığından etme görevini taşeron olarak almış. Taşeron değil, doğrudan yüklenici firma: Akın A.Ş. Bu işi anahtar teslim yapacak” dedi. Özel, Gürlek’in İstanbul Üniversitesi’ne diplomayı iptal ettirme yönünde yazılar gönderdiğini, fakültenin ise 15 kez bu talebi reddettiğini ifade etti.



İfade baskısı ve mala çökme iddiaları



Açıklamasında kamu görevlilerine ve savcılara yönelik ağır ithamlarda bulunan Özel, bazı sanıklara baskı yapılarak İmamoğlu hakkında ifade vermeye zorlandıklarını iddia etti. “Mala çökme işlerinde marifetlenen arkadaşın ne yaptığına bakacağız” diyen Özel, bazı kişilerin tehdit edilerek ifadeye zorlandığını, cezaevlerinin bu amaçla kullanıldığını öne sürdü.



“Ahmet Özer, PKK’lı olmaktan beraat etti, CHP’li olmaktan tutuklu”



CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 260 gündür tutuklu bulunmasına da değinen Özel, Özer’in tüm suçlamalardan beraat ettiğini ancak hala tutuklu olduğunu ifade etti. “Barış dediği için, bir taziye mesajı verdiği için içeride” diyen Özel, bilirkişi raporlarında dahi Özer’in suçsuz olduğunun belirtildiğini aktardı.



Dolar görüntüsü tepkisi: 'Stok video ile algı operasyonu yapılıyor'



Operasyonlar sırasında kamuoyuna servis edilen görüntüleri eleştiren Özel, TRT ve Anadolu Ajansı’nı hedef alarak, operasyonla ilgisi olmayan stok videoların kullanıldığını söyledi. “Sanki evden para çıkmış gibi dolar gösteriyorsunuz. Kertenkele ya da maymun gösterseniz daha doğru olurdu” ifadelerini kullandı.



Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu: 'Tahliye bekliyoruz'



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna da değinen Özel, geçmişte geçirdiği iki kanser hastalığı nedeniyle doktorların cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirttiğini, ancak tahliye talebinin henüz karşılık bulmadığını söyledi. “Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre mahkeme bir an önce karar vermeli” çağrısında bulundu.



TRT’ye çağrı: 'Canlı yayın hakkı tanınmalı'



Özel, İmamoğlu’nun yargılandığı davaların tamamının TRT tarafından canlı yayınlanması gerektiğini belirterek, bu konuda Meclis’e kanun teklifi sunduklarını hatırlattı. “Dışarıda ne söyleyeyim?” diyen İmamoğlu’na, “Canlı yayın önemli” mesajını verdiğini söyleyen Özel, adaletin şeffaf işlemesi gerektiğini vurguladı.



'Erdoğan’ın uykularını kaçırma suçunun zaman aşımı yok'



Açıklamasının sonunda Özel, İmamoğlu’nun seçimlerdeki başarısının iktidarı rahatsız ettiğini belirterek, “Erdoğan’a karşı üst üste dört seçim kazanma suçu işledi. Bu suçun zaman aşımı yok” dedi. Özel, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve eninde sonunda masumiyetin ortaya çıkacağını söyledi.

Kaynak : PHA