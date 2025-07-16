İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, hükümetin tarım, sanayi ve ticaret politikalarını eleştirerek, siyasetin engellendiğini, Kürtlerle PKK’nın eşitlenemeyeceğini vurguladı ve DEM Parti politikalarına yönelik çelişkileri sorguladı. Dervişoğlu, "Bu kadar hain bize saldırıyorsa biz doğru yoldayız" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısında hükümetin politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

Tarım, sanayi ve ticaretin “imtiyaz odaklarınca çökertildiğini” savunan Dervişoğlu, “Tarımda çiftçi değil ithalatçılar, sanayide üretici değil faizciler kazanıyor. Siyaset yapma imkanları tamamen ortadan kaldırıldı” dedi.

“HUKUK DEVLETİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin “terörsüz Türkiye” söylemini eleştirerek, “Sabah operasyonlarıyla belediye başkanı ve siyasetçiler toplanıyor. Hakimler kendi davalarına bakarken, Adalet Bakanının tek işi ‘Türkiye hukuk devletidir’ demek. Türkiye, ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür. Terörsüz Türkiye, ‘teröriste terörist denilmeyecek’ demektir. Ne terör, ne PKK, ne de bölücü ajandalar ortadan kalktı” diye konuştu.

Topunuz gelin!Siz hepiniz, biz tek!Siz hepiniz, biz Türk! pic.twitter.com/12EItadYBz— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 16, 2025

DEM PARTİ VE KAYYIM POLİTİKALARINA TEPKİ

DEM Parti’nin yıllardır Meclis’te olduğunu belirterek, hükümetin politikalarındaki çelişkileri sorgulayan Dervişoğlu, "Bu partiyle derdiniz yoksa neden bunca yıl beklediniz? Neden her hafta belediyelerine kayyım atadınız, Selahattin Demirtaş’ı hapse attınız, ama Öcalan ve Kandil’le görüştünüz? Anayasa Mahkemesi’ni kapatın diye bağırdınız, bu nasıl bir plan?” dedi.

“KÜRT İLE PKK EŞİTLENEMEZ”

Kürtlerle PKK’yı eşitleyenlere seslenen Dervişoğlu, “Terörle mücadele sadece Türkçe konuşanlarca mı yapıldı? Doğuda, sınırlarda vatanı savunan binlerce Kürde, korucuya, aşirete ‘Boşuna mı savundunuz?’ mu diyorsunuz? PKK’dan zarar gören yüz binlerce Kürde ‘Başınızın çaresine bakın’ mı diyorsunuz?” diyerek hükümetin tutumunu eleştirdi.