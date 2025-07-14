30 Kasım 2025’e kadar süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu iller ve ilçelerde mücbir sebep halinin süresini 30 Kasım 2025'e kadar uzatmıştı. 14 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kapsamda yapılandırma yasalarından faydalanan mükelleflerin taksit ödeme tarihleri de yeniden belirlendi.



Ödemeler Aralık 2025’te başlayacak

Yapılan düzenlemeye göre, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin:



İlk taksitinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği ayı izleyen ay olan Aralık 2025 olarak belirlendi.



Diğer taksitlerin ödemesi ise Aralık 2025’ten başlamak üzere aylık dönemler halinde ve en fazla 12 ay içinde yapılacak.



Eğer mücbir sebep süresine denk gelen taksit sayısı 12’den fazla ise, fazla olan taksitler 12. taksitle birlikte tahsil edilecek.



Kimleri kapsıyor?

Düzenleme, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren ve vergi borçlarını 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandıran mükellefleri kapsıyor.



Depremzedelere mali kolaylık

Yapılan değişiklikle, deprem bölgesindeki vatandaşların ve işletmelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi, toparlanma sürecinde mali baskının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA