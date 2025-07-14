Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geçmişte PKK'nın silahlı olduğu dönemde bile 'terör örgütü' tanımını kullanmaktan kaçınan bazı siyasi çevrelerin, bugün silah bırakma açıklamasına rağmen "terör-terörist" söylemini ısrarla gündemde tutmalarını eleştirdi.



'PKK terör örgütü olmaktan çıktığını ilan ediyorsa, bu söylemi kullanmanın anlamı yok'



Metiner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün PKK’nın elinde silah varken, acımasız ve kıyıcı terör eylemleriyle kan dökerken PKK’ya terörist demekten özenle kaçınanlar, bugün silahlarını bırakıp terörden vazgeçtiğini açıklayan PKK için 'terör-terörist' söylemiyle süreci enfekte etmeye çalışıyorlar. Bu bir siyasi ikiyüzlülüktür."



Demokratik mücadele çağrısı yapan Metiner, “Terörsüz Türkiye” hedefinin toplumsal mutabakatla sağlanabileceğini vurguladı. Bu kapsamda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), geçmişteki siyasi pozisyonundan ayrılarak AK Parti ve MHP ile birlikte yol yürümesinden duyulan rahatsızlığı da değerlendirdi:



"Sırf partisi DEM’i Erdoğan düşmanı kampın içinde tutmak için, bugün süreci sabote etmeye çalışanların dili ikiyüzlüdür. Siyasi varlık nedenleri ortadan kalktığı için bu gelişmeden rahatsızlık duyanlar, PKK’ya geçmişte demedikleri 'terörist' lafını bugün yeniden gündeme getiriyor. Bu dil sürecin başarısını sabote etmeye yöneliktir."



'Bu dili kullananlar süreci bilerek sabote etmeye çalışıyor'



Mehmet Metiner, silahların bırakıldığı bir süreçte, "terör-terörist" vurgusunu devam ettirmenin faydadan çok zarar getireceğini belirtti. Süreci hızlandıracak ve başarıya ulaştıracak dilin teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Metiner, şöyle konuştu:



"PKK kendini feshedip silahlarını ebediyen bırakıyorsa, ortada zaten bir terör örgütü kalmayacaktır. Bu süreci hızlandıracak ve başarıya ulaştıracak bir dil kullanmak gerekirken, halen 'terör-terörist' söylemine yaslananlar, bu aşamada süreci bilerek sabote etmeye çalışanlardır. Söylediklerimi çarpıtanlar, 'PKK’ya terörist denilmesinden rahatsız' gibi yalanlarla ahlaksızca hareket ediyor. Kendilerine yakışanı yapıyorlar."



Metiner açıklamasını, samimiyetsiz siyasi söylemlerle sürecin tahrip edilmemesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

Kaynak : PHA