Yapılan operasyonlarda;



40 kök kenevir bitkisi,



32 gram esrar,



48 gram bonzai (sentetik kannabinoid),



1 gram metamfetamin,



1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Kamu düzeninin korunması, özellikle gençlerin zehir tacirlerinden korunması amacıyla sahada aktif mücadele yürüten ekipler, halktan da duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA