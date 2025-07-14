Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yayımladığı davet mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli Adıyamanlılar,

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 9. yıl dönümünde düzenleyeceğimiz programlara katılımınızı dilerim."



Gün boyu anma ve birlik programları

Etkinlikler 15 Temmuz Salı günü saat 11.30’da Adıyaman Şehitliği’nde gerçekleştirilecek şehitlik ziyareti ile başlayacak. Ardından saat 12.00’de Meydan Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak.



Akşam saatlerinde ise 19.30’da Valilik önü ile Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu arasında bayraklarla kortej yürüyüşü düzenlenecek.



Demokrasi Nöbeti gecesi Hasan Taşar İHO'da

Demokrasi Nöbeti etkinliği, saat 20.00’de Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde başlayacak. Etkinlik akışı şu şekilde planlandı:



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı



Kur’an-ı Kerim Tilaveti



Protokol konuşmaları



15 Temmuz Şehitleri anısına sancağın koşulması



İlahî program ve kaside



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması (Canlı yayın)



Sinevizyon gösterisi (15 Temmuz temalı belgesel, filmler ve kahramanlık türküleri)



Katılımcılara ikramlar



Gece sela ve dua ile tamamlanacak

Programlar gece saatlerinde de devam edecek. Saat 00.13’te sela okunacak, ardından İl Müftüsü tarafından dua edilecek. Program, sabah namazından önce sona erecek.



Tüm halk davetli

Adıyaman Valiliği, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen bu etkinliklerde, tüm Adıyaman halkını birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmeye çağırdı. 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bastırıldığı gün değil, aynı zamanda milletin demokrasisine, iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktası olduğunun vurgulandığı davette; şehitler rahmetle, gaziler minnetle anılacak.

Kaynak : PHA