Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yayımladığı davet mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Adıyamanlılar,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 9. yıl dönümünde düzenleyeceğimiz programlara katılımınızı dilerim."
Gün boyu anma ve birlik programları
Etkinlikler 15 Temmuz Salı günü saat 11.30’da Adıyaman Şehitliği’nde gerçekleştirilecek şehitlik ziyareti ile başlayacak. Ardından saat 12.00’de Meydan Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak.
Akşam saatlerinde ise 19.30’da Valilik önü ile Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu arasında bayraklarla kortej yürüyüşü düzenlenecek.
Demokrasi Nöbeti gecesi Hasan Taşar İHO'da
Demokrasi Nöbeti etkinliği, saat 20.00’de Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde başlayacak. Etkinlik akışı şu şekilde planlandı:
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kur’an-ı Kerim Tilaveti
Protokol konuşmaları
15 Temmuz Şehitleri anısına sancağın koşulması
İlahî program ve kaside
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması (Canlı yayın)
Sinevizyon gösterisi (15 Temmuz temalı belgesel, filmler ve kahramanlık türküleri)
Katılımcılara ikramlar
Gece sela ve dua ile tamamlanacak
Programlar gece saatlerinde de devam edecek. Saat 00.13’te sela okunacak, ardından İl Müftüsü tarafından dua edilecek. Program, sabah namazından önce sona erecek.
Tüm halk davetli
Adıyaman Valiliği, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen bu etkinliklerde, tüm Adıyaman halkını birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelmeye çağırdı. 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bastırıldığı gün değil, aynı zamanda milletin demokrasisine, iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihî bir dönüm noktası olduğunun vurgulandığı davette; şehitler rahmetle, gaziler minnetle anılacak.
Kaynak : PHA