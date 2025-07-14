Önat: 'Devlet Bahçeli, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de Türkiye'nin bekası için kararlı bir mücadele yürütüyor'

'Devlet Bahçeli ilk ve en net tepkiyi gösterdi'

15 Temmuz’un milletin egemenliğine ve devletin bekasına yönelik en alçak saldırılardan biri olduğunu vurgulayan Önat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“O karanlık gecede, Türk siyasetinde ilk ve en net tepkiyi gösteren kişi, liderimiz Devlet Bahçeli olmuştur. O sırada hükümeti en sert şekilde eleştiriyordu; fakat mesele vatan olduğunda, bir an bile tereddüt etmeden 'Hükümetin yanındayız' diyerek milli direnişe liderlik etmiştir. Bahçeli'nin bu dirayetli duruşu, darbe girişiminin seyrini değiştirmiştir.”



'Bugün de terörün sonunu getirmeye kararlıyız'

Ali Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yalnızca 15 Temmuz gecesi değil, bugün de Türkiye’nin güvenliği için tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:



“Sayın Bahçeli'nin 2023 Ekim ayında başlattığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı, millet vicdanında makes bulmuş, devlet aklıyla örtüşmüş ve terörle mücadelede yeni bir milli mutabakat doğurmuştur. Nasıl ki 15 Temmuz’da darbeyi durduran irade kendisinde cisim bulmuşsa, bugün de terörün kökünü kazımakta aynı kararlılığı ortaya koymaktadır.”



'Adıyaman’da ilk meydana inenler ülkücülerdi'

Önat, 15 Temmuz gecesine dair kişisel tanıklığını da paylaşarak, o gece Ülkü Ocakları İl Başkanı sıfatıyla Adıyaman Valiliği önüne ilk ulaşan gruplardan biri olduklarını belirtti:



“O gece devletimize ve milletimize sahip çıkmak için Adıyamanlı ülkücülerle birlikte Valilik Meydanı'na indik. Nefer nefer meydanlardaydık. O gece darbeye direnen bizler, bugün de 'terörsüz Türkiye' ülküsünün sarsılmaz savunucularıyız.”



'MHP, 15 Temmuz'un direniş ruhunu teröre karşı da sürdürüyor'

Açıklamasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Önat, 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak şu sözlerle tamamladı:



“15 Temmuz’da milletimiz tanka, tüfeğe karşı imanla, inançla ve kararlılıkla durdu. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin fedakarlığını unutmamak hepimizin boynunun borcudur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği dirayetli rota, sadece o gece değil; bugün de terörle mücadelede Türkiye’yi güvenli, huzurlu ve güçlü yarınlara taşımaktadır. Milliyetçi Hareket, bu kutlu yolda yürümeye kararlılıkla devam edecektir.”

Kaynak : PHA