Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, AÇEV’in alanında uzman eğitimcileri tarafından verildi.

Eğitimlerde; erken çocukluk döneminin önemi, bu döneme özgü gelişimsel ihtiyaçlar, çocuklarla sağlıklı ve güvenli iletişim kurma yöntemleri, etkinlik planlama, oyun yoluyla öğrenme ve duygusal-sosyal gelişimi destekleme gibi temel başlıklar ele alındı. Ayrıca, çocuk etkinlik merkezlerinde uygulanması gereken standartlar ile çocukların güvenliği ve haklarına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı.

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hizmet içi eğitimin üç gün süreceği ve bu iş birliğinin ilerleyen dönemlerde farklı yaş gruplarına ve hizmet alanlarına yönelik yeni projelerle devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA