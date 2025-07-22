Milletvekili Özhan, ziyarette Kaymakam Güngör’e hayırlı olsun dilekleri iletilirken, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Milletvekili Özhan, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru ve Belediye Başkanı Öncebe ile birlikte Taşkın Koruma Projesi’nin yapım çalışmalarının sürdüğü sahada incelemelerde bulundu. Projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Özhan, Tut ilçesinin geleceğini güvence altına almak ve olası afetlerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projenin, planlandığı şekilde devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak : PHA