Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Vali Vekili Kapar, vatandaşları tek tek dinleyerek kendi durumlarına uygun iş olanakları konusunda bilgi aldı. Bu doğrultuda, iş arayan bireylerin İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayi tesislerine ve özel sektörün farklı alanlarına yönlendirilmesi amacıyla ilgili birimlere talimat verdi.

Yapılan açıklamada, Adıyaman Valiliği olarak işsizlik sorununu minimize etmek, vatandaşlara yeni iş kapıları açmak ve toplumsal huzurun tesisi için yoğun bir gayret gösterildiği vurgulandı.

Bu tür görüşmelerin, vatandaş-devlet buluşmasının önemli bir örneği olduğu ve kamu hizmetlerinde çözüm odaklı yaklaşımın sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA