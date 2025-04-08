Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 6 ayrı noktada asfalt yama ve kaldırım yenileme çalışmaları yaptı

Resmi tatilin başlamasından bir hafta önce başlatılan altyapı çalışmaları, 9 günlük bayram tatili boyunca da kesintisiz olarak devam etti. Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla, özellikle trafik yoğunluğunun ve yaya hareketliliğinin fazla olduğu bölgelerde düzenlemeler yapıldı.

6 ayrı ekip, farklı noktalarda görev yaptı

Adıyaman Belediyesi’ne bağlı 6 ayrı saha ekibi; Cumhuriyet Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Yenimahalle ve 2. Çevre Yolu güzergâhında asfalt yama uygulamaları gerçekleştirdi. Bu bölgelerde yol yüzeyinde oluşan bozulmalar giderilirken, aynı zamanda altyapı ve inşaat faaliyetleri nedeniyle zarar gören yaya kaldırımlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüldü.

"Planlı şekilde devam edecek"

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarıyla hizmetin aksamadan sürdürüldüğü vurgulandı. Şehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirlenen plan ve program çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.

Yürütülen çalışmaların, hem araç sürücülerinin hem de yayaların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtilirken, vatandaşlardan da sürdürülen hizmetlere yönelik olumlu geri dönüşler alındığı kaydedildi.

Kaynak : PHA