Vartana Geçici Yaşam Merkezi’nde suya erişim kolaylaştı, vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği seçim ziyareti sırasında verdiği içme suyu temini sözü, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yerine getirildi. Vatandaşlar, suya erişimin artık daha kolay ve güvenli olduğunu ifade etti.

Muhtar Daşkol: “Verilen söz tutuldu”

Vartana Köyü Muhtarı Aziz Daşkol, içme suyu istasyonunun bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek, “Sayın Başkanımız seçim döneminde bu konuda açık bir söz vermişti. Bu söz yerine getirildi. Yaşadığımız mağduriyet giderildi. Kendisine teşekkür ediyoruz,” dedi.

Vatandaşlar: “Çocuklarımız artık su taşımıyor”

Bölgede yaşayan yurttaşlar, uzun süredir içilebilir ve güvenli suya erişim beklediklerini belirtti. Vatandaşlar, “Artık güvenle içebileceğimiz, yemek yaparken ve çay demlemede kullanabileceğimiz suya sahibiz. En önemlisi, çocuklarımız artık uzak yerlerden su taşımak zorunda kalmıyor,” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Çocukların günlük hayatı kolaylaştı

İçme suyu istasyonunun hizmete girmesiyle birlikte özellikle çocukların yaşamı da doğrudan etkilendi. Daha önce aileleriyle birlikte uzak mesafeler yürüyerek su temin etmeye çalışan çocuklar, artık evlerinin önünden sağlıklı içme suyuna erişebiliyor.

Adıyaman Belediyesi’nin bölgede hayata geçirdiği bu hizmetin ardından, konteyner kentte yaşam kalitesinin artmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA