"Emniyet mensupları kahramanlarımızdır"

Açıklamasında polislerin toplumun güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden görev yaptıklarını vurgulayan Demir, “Emniyet mensuplarımız, gece gündüz demeden milletimizin huzuru, güvenliği ve asayişi için canla başla görev yapan kahramanlarımızdır. Ancak yıllardır süregelen yapısal sorunlar nedeniyle büyük bir mağduriyet içindedirler,” ifadelerini kullandı.

Tükenmişlik, düşük maaş, yetersiz destek

Polislerin yaşadığı başlıca sorunları da sıralayan Demir, şu başlıkları öne çıkardı:

Düzensiz ve uzun mesai saatlerinden dolayı yaşanan tükenmişlik,

Maaşların geçim derdine yetmemesi,

Yıpranma paylarının yetersiz olması ve emeklilik haklarının adil olmaması,

Görev esnasında karşılaşılan hukuki süreçlerde yeterli destek verilmemesi,

Psikolojik destek eksikliği ve sosyal hayatın yok denecek kadar kısıtlı olması.

“Polis huzurlu olursa toplum huzurlu olur”

Demir, emniyet mensuplarının refahı sağlanmadan toplumda huzurdan söz etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Biz diyoruz ki: Polis huzurlu olursa toplum huzurlu olur. Bu bağlamda, hazırladığımız rapor doğrultusunda ivedilikle hayata geçirilmesi gereken adımları kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz,” dedi.

“Haklarını savunmaya devam edeceğiz”

Yeniden Refah Partisi olarak emniyet mensuplarının sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini kaydeden Demir, “Yeniden Refah Partisi olarak, polisimizin yanında durmaya, haklarını savunmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA