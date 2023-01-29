ASGEM’de ayakkabı atölyesi faaliyete başladı ASGEM’de ayakkabı atölyesi faaliyete başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,  kentte hassas burunlu köpeğinde katılımıyla 30 noktada 54 ekibin katıldığı 251 jandarmanın düzenlediği ve terör suçlarının önlenmesine yönelik huzur uygulaması düzenledi. 
Huzur uygulamasıyla; 4 bin 012 şüphelinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. 13 şüpheliye de idari işlem uygulanırken şüphelenilen 1803 araçta kontrol didik didik arandı. Ekipler, 18 araca cezai işlem uygularken, 9 araca trafikten men edildi. Ayrıca ekipler 86 işyerinde de denetimi yaparak, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söylediler.