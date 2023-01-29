Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kentte hassas burunlu köpeğinde katılımıyla 30 noktada 54 ekibin katıldığı 251 jandarmanın düzenlediği ve terör suçlarının önlenmesine yönelik huzur uygulaması düzenledi.

Huzur uygulamasıyla; 4 bin 012 şüphelinin sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. 13 şüpheliye de idari işlem uygulanırken şüphelenilen 1803 araçta kontrol didik didik arandı. Ekipler, 18 araca cezai işlem uygularken, 9 araca trafikten men edildi. Ayrıca ekipler 86 işyerinde de denetimi yaparak, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söylediler.