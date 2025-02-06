“Asrın Felaketi Unutulmayacak, Unutturulmayacak”

İki yıl önce yaşanan büyük felaketin Adıyaman başta olmak üzere, 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını ve binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023, milletimizin tarihine kara bir gün olarak kazınmıştır. Bu büyük felakette binlerce canımızı yitirdik. Şehirlerimiz harabeye döndü, insanlarımız evsiz, işsiz ve çaresiz kaldı. Ancak Türk milleti olarak bizim en büyük gücümüz, zor günlerde birbirimize kenetlenmemizdir. O gün nasıl el ele verip yaralarımızı sarmaya başladıysak, bugün de aynı ruh ve azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Asrın felaketi unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.”

“Dayanışma ve Fedakârlıkla Şehirlerimizi Yeniden Ayağa Kaldıracağız”

Deprem felaketinin ardından yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem, yalnızca binaları yıkmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını da derinden sarstı. Ancak milletimiz, devletimizin öncülüğünde büyük bir dayanışma örneği göstererek bu zorlu süreci aşmak için mücadele etti. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve halkımız el birliğiyle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bugün geldiğimiz noktada hala yapılması gereken çok iş var. Ama biz inanıyoruz ki, bu toprakların evlatları dayanışma ve fedakârlıkla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracaktır.”

“Deprem Gerçeğini Unutmadan, Geleceğe Güvenle Bakmalıyız”

Deprem felaketinin Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Karadağ, bundan sonra aynı acıların yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi:

“Deprem, bizlere büyük bir ders verdi. Yaşadığımız bu trajediyi unutmadan, daha güvenli şehirler inşa etmek, deprem bilincini artırmak ve afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamadan, bilim ve teknolojinin rehberliğinde şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek için çaba sarf etmeliyiz. Devletimizin ve milletimizin gücüyle Adıyaman ve diğer deprem bölgeleri, eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilecektir.”

“Adıyaman, Kültürüyle ve Değerleriyle Yeniden Yükselecek”

Karadağ, açıklamasında Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman, yalnızca binalardan ibaret değildir. Tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle kadim bir şehir olan Adıyaman’ımızı hep birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Depremde yitirdiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Onların hatırasını yaşatmak, Adıyaman’ı hak ettiği şekilde yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Hayatını Kaybedenleri Rahmetle Anıyorum”

Zeynel Karadağ, mesajının sonunda depremde yaşamını yitiren vatandaşları anarak, geride kalanlara sabır ve güç diledi:

“Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Depremde zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun.”

“Birlikte Güçlüyüz”

Son olarak, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ve birlikte hareket edilirse zorlukların aşılacağını vurgulayan Karadağ, “Dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu hiç kaybetmeden, Adıyaman’ı ve depremden etkilenen tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA