"Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik, Destek Olmaya Devam Ediyoruz"

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un depremin ardından bölgedeki çalışmalara yoğun bir şekilde destek verdiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

"6 Şubat, tarifsiz acının üzerinden 2 yıl geçti. Depremin ilk günü harekete geçip 'Yaralarımızı birlikte saracağız' dedik. Odalarımız, borsalarımız, sektör meclislerimiz, kadın ve genç girişimci kurullarımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de tüm imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz."

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında deprem konutları yapıyoruz.

"Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul' projemiz kapsamında deprem bölgesinde okullar inşa ediyoruz."

"Deprem Gerçeğini Unutmamalıyız"

TOBB Başkanı, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak yapı güvenliği ve şehirleşme politikalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yaşadıklarımızdan ve hatalarımızdan ders almalıyız. Ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayalım. Aynı acıları yeniden yaşamamak için depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor."

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun."

TOBB Deprem Sonrası Bölgedeki Yeniden İnşa Sürecine Destek Veriyor

TOBB, deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden inşası ve kalkınması için önemli projelere imza attı.

Deprem konutlarının yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında bölgeye 154 yeni okul kazandırılıyor.

Depremzede girişimciler için ekonomik destek programları geliştirildi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un sadece afetin hemen sonrasında değil, uzun vadede de bölgedeki kalkınmaya katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA