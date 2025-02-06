Yetkililer Tutuklandı, Soruşturma Derinleşiyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihmal ve sorumluluk şüphesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki isim hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında otel işletmecileri, yöneticiler ve yerel yönetim yetkililerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 21'e çıktı.

Otelin Yangın Güvenliğiyle İlgili Eksiklikler Gündemde

Yetkililer, yangın faciasına ilişkin olarak otel yönetimi, yerel idare ve denetim mekanizmalarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Yangına müdahalede gecikme yaşandığı, binada gerekli yangın güvenliği önlemlerinin bulunmadığı ve acil çıkış kapılarının yetersiz olduğu iddiaları inceleniyor.

Elektrik tesisatındaki eksiklikler ve olası ihmal durumu soruşturuluyor.

Bolu İl Özel İdaresi’nin otelin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi konusunda ihmali olup olmadığı araştırılıyor.

Yangında 78 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Bolu'nun ünlü kış turizm merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangın, büyük bir felakete yol açmıştı.

Çoğu çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

Yangın sırasında otelde bulunan yüzlerce kişi alevlerden kaçmaya çalıştı.

Otelin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi eksiklikleri olduğu yönündeki iddialar kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülse de, yangına müdahale süreci ve otelin yönetmeliklere uygun olup olmadığı konusundaki soru işaretleri devam ediyor.

Adalet Süreci Devam Ediyor

Yetkililer, soruşturmanın otel yönetimi, yerel idareler ve denetim kurumları açısından derinleştirilerek sürdüğünü vurguladı. Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin tutuklanması, olayın yalnızca otel işletmesiyle sınırlı kalmadığını, kamu yöneticilerinin de sorumlulukları açısından değerlendirildiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve iddianame süreciyle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve kamuoyu, tüm sorumluların cezalandırılması için adaletin eksiksiz sağlanmasını talep ediyor.

Kaynak : PHA