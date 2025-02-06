"Tüm Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alana Kadar..."

TBB'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Resmi rakamlara göre 53 bin 537 can kaybı yaşadığımız ve 122 meslektaşımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acıları unutmadık ve unutturmayacağız. Tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alana; deprem mağduru yurttaşlarımız güvenli bir yaşam standardına kavuşana, şehirler yeniden inşa edilip normalleşene ve adalet yerini bulana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

TBB'den "Yargı ve Adalet" Vurgusu

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce bina yıkılırken, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan evsiz kaldı. Aradan geçen iki yılda, afetzedelerin barınma ve yaşam standartlarına ilişkin sorunlarının devam etmesi ve sorumluların yargılanmasıyla ilgili eksiklikler, kamuoyunda tepkiye neden oluyor.

Özellikle yıkılan binaların müteahhitleri, yapı denetim sorumluları ve izin veren kamu yetkilileri hakkında açılan davaların uzun sürmesi, cezaların caydırıcı olup olmayacağı tartışmalarını beraberinde getiriyor. TBB, yaptığı açıklamada hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Deprem Mağdurları İçin Hukuki Destek Çağrısı

TBB’nin açıklaması, deprem mağdurlarının hukuki mücadelesine destek verilmesi gerektiğini de gündeme getirdi. TBB’ye bağlı barolar, depremzedelerin haklarını aramaları için hukuki danışmanlık desteği vermeye devam ettiklerini duyurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde ihmal, kusur ve yolsuzluk iddialarıyla açılan davalarda, sorumluların tam anlamıyla hesap verip vermeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Unutulmaz Acı, Bitmeyen Hukuki Mücadele

6 Şubat depremlerinin ardından "adalet ve hesap verebilirlik" talepleri daha da yükselmiş durumda. Türkiye Barolar Birliği'nin açıklaması, bu sürecin sadece afet sonrası değil, öncesinde alınmayan önlemlerle ilgili de büyük bir hukuki sorumluluk doğurduğuna dikkat çekiyor.

Depremzedeler için hukuki sürecin devam ettiğini belirten yetkililer, "Bu felaketin gerçek sorumluları yargılanmadan, cezalarını almadan ve kaybedilen hayatların hakkı teslim edilmeden bu dosya kapanmayacaktır" mesajını veriyor.

Adalet Bekleyenler İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Depremde yıkılan binaların sorumlularına açılan davalar sürüyor.

TBB ve yerel barolar, afetzedelerin hukuki haklarını savunmaya devam ediyor.

Deprem sonrası alınan önlemler ve yapılan yasal düzenlemeler, uzun vadede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Şehirlerin yeniden inşası sürecinde yaşanan aksaklıklar, adaletin ve hukukun gerekliliğini daha da önemli hale getiriyor.

TBB'nin bu sert açıklaması, adalet arayışının sürdüğünü ve unutulan veya görmezden gelinen hiçbir detayın peşinin bırakılmayacağını gösteriyor.

"Unutmadık, unutturmayacağız!" diyen hukukçular ve deprem mağdurları, adalet yerini bulana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını bir kez daha duyurdu.

Kaynak : PHA