53 Bin 537 Can, 14 Milyon Etkilenen Hayat

6 Şubat 2023’te saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kaydedilen bu depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da büyük yıkımlara yol açtı.

Felaketin boyutları kısa sürede uluslararası gündeme taşındı ve Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. Seviye Alarm verdi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edildi.

Felaketin Ardından: 650 Bin Kişi Sahada Görev Aldı

Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında toplam 650 bin personel görev yaptı. Bunların içinde:

11 bin 488’i uluslararası,

35 bin 250’si arama kurtarma,

142 bini güvenlik personeli yer aldı.

93 ülkeden gelen arama-kurtarma ekipleri, 20 bin araç ve ağır iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi ile yardım çalışmalarına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava yardım köprüsü kurularak bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve yardımlar ulaştırıldı. Hava araçlarıyla 17 bin 500 sorti yapılarak binlerce yaralı tahliye edildi.

Enkazdan Umuda: 37 Bin Binada Arama Kurtarma Çalışmaları

Depremler sonrası 39 bin enkazda arama yapıldı, 26 bin 32 binada yaşam olduğu belirlenerek arama-kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

Enkaz kaldırma çalışmaları 68 günde tamamlandı. 2 milyon 381 bin 888 binada ve 6 milyon 612 bin 685 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. 311 bin 440 bina ağır hasarlı veya yıkık olarak belirlendi.

Barınma Krizi: 1 Milyon Çadır, 428 Konteyner Kent

Depremin ardından barınma ihtiyacının karşılanması için 1 milyon çadır sevk edildi ve 350 çadır kent kuruldu. Çadır kentlerde yaklaşık 2,5 milyon afetzede barındırıldı.

Ayrıca:

428 konteyner kent kuruldu,

220 bin konteyner hazır hale getirildi,

707 bin afetzede konteyner kentlerde barınmaya başladı.

Konteyner kentlerde eğitim, sağlık ve sosyal alanlar oluşturularak 105 bin vantilatör ve 149 bin 305 klima yerleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rolü: 40 Binden Fazla Asker Seferber Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), afetin ilk anlarından itibaren bölgedeki kurtarma ve lojistik faaliyetlerine destek verdi.

57 tabur ve 100 arama kurtarma timiyle 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel sahada yer aldı.

29 arama kurtarma köpeği çalışmalara dahil edildi.

65 uçak, 71 helikopter ve insansız hava araçları (İHA-TİHA) kullanılarak personel ve yardımlar bölgeye ulaştırıldı.

Ölenlerin Ardından: 2 Yılda Neler Değişti?

Depremden sonra başlatılan hak sahipliği sürecinde:

845 bin 371 talep değerlendirildi.

70 bin komisyon kararı alındı.

182 bin 773 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.

Türkiye tarihinin en büyük iyileştirme operasyonlarından biri yürütülürken, halen binlerce afetzede kalıcı konutlarına kavuşmayı bekliyor.

Unutmadık, Unutmayacağız!

6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaş, bir kez daha saygı ve özlemle anılıyor.

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan Türkiye, yeni felaketlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri alacak mı?

Depremde yitirilen hayatların ardından geriye sadece yıkılmış şehirler değil, alınması gereken dersler kaldı.

Kaynak : PHA