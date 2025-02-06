Felaketin bıraktığı izleri unutturmamak adına düzenlenen anmada, sanatçılar depremde yaşamını yitiren Vehbi Berk ve kızları Hayrunisa ile Meryem’in mezarları başında şiir okudu. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde, Şair Murat Kayış'a ait şiiri sanatçılar birlikte seslendirdi. Sanatçılar okudukları şiiri, depremde ailesini kaybeden ve enkazdan sağ kurtulan Ayşe Berk’e ithaf edildi.

"Gözleri Cennet Cennet Bakıyordu Giderken"

Sanatçılar Atabek, Gürbüz ve Kayış, depremde kaybedilen hayatların unutulmaması ve dayanışma ruhunun devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, mezar başında şu dizeleri okudular:



"Bana resmini çiz ayrılığın,

Bana şiirini yaz ölümün"



"Bana anlat hadi

Çıkar içinden düştüğüm kuyunun"



"Sevinci yarım kalmış çocukların gözyaşlarıyla

Yıkanırken ruhum

Taşların, tozların arasından uzanan elleriyle

Son çığlığını dünyaya bırakan insanların

Yüzleri cennet cennet bakıyordu giderken"



"Nasıl da sıkışıp kalıyor insan içine"



"Ve için için yanarken, ağlarken"



"Zamanla arsızlaşan hasretin kahkahalara

Teslim oluşunu görüp kanarım, dağılırım,

Nasıl anlatsam parçalanırım..."



Acıyı Unutmamak, Dayanışmayı Sürdürmek

Sanatçılar, depremin yarattığı yıkımın sadece binalarla sınırlı kalmadığını, geride kalan binlerce insanın tarifsiz acılarla yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

“Bu felaketin unutulmaması için sanatın gücüne inanıyoruz. Depremi yaşayanlar kadar, o acıyı unutmayanlar da önemli. Bugün buradayız çünkü hatırlamak, hafızaya kazımak ve gelecekte aynı acıların yaşanmaması için ders çıkarmak zorundayız" diyen sanatçılar, sanatın, toplumsal hafızayı diri tutmanın en etkili yolu olduğunu belirtti.

Deprem Şehitlerine Vefa, Dayanışmaya Davet

Büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, enkazın altında kalan hayatların izi silinmedi. Sanatçılar, bu etkinlikle yalnızca yaşanan acıları paylaşmakla kalmayıp, dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Kaynak : PHA