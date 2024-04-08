CHP'nin Hatay ile ilgili itirazı Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısında görüşüldü. YSK, Hatay ile ilgili itirazını reddetti.ANKARA (İGFA) - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam eden Yüksek Seçim Kurulu, bugünkü toplantısında, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'oyların yeniden sayılması', 'geçersiz oyların sayılması' ve 'seçimin yenilenmesi' yönündeki taleplerini reddetti.

TRT Haber'in aktardığı habere göre YSK'nın verdiği diğer kararlar şöyle:

Yeniden Refah Partisi'nin Eyyübiye seçiminin iptali talebi reddedildi.

CHP'nin Yozgat Boğazlığan seçiminin yenilenmesi talebi reddedildi.

DEM Parti'nin Ağrı'nın Hamur ilçesi oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

MHP Kırşehir Mucur'da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

AK Parti'nin Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

CHP'nin Aydın İncirliova'da oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

MHP'nin Çorum'un Bayat ilçesinde oyların yeniden sayılması talebi reddedildi.

AK Parti'nin Nevşehir merkezde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

AK Parti'nin Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.