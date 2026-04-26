Adıyaman Üniversitesi, ulaşım ve teknoloji alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösterilen U-Fest Ulaşım Festivali'nin Adıyaman'da düzenleneceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan bilgilendirmeye göre festival, 30 Nisan 2026 Perşembe günü Adıyaman Üniversitesi Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte ulaşım teknolojileri, altyapı çalışmaları ve 5G gibi yenilikçi başlıklar ele alınacak.

Çekiliş 30 Nisan'da

Festival kapsamında düzenlenecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek. Çekilişin saat 14.00'te başlayacağı ve canlı olarak yapılacağı bildirildi. Hediye kazananların belirlenmesi sırasında salonda bulunma şartı aranacağı kaydedildi.

Katılım Çağrısı Yapıldı

Adıyaman Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların kayıt yaptırarak çekilişe dahil olabileceklerini belirtti.

Festivalin, gençler başta olmak üzere tüm katılımcılar için önemli bir deneyim sunması hedefleniyor.

