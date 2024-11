"Depremin Yaraları Hâlâ Sarılmayı Bekliyor"

6 Şubat depremine değinerek konuşmasına başlayan İsmail Demir, depremin Adıyaman’da derin yaralar bıraktığını ifade etti. Depremin ardından Yeniden Refah Partisi'nin, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın talimatlarıyla sahada önemli çalışmalar yaptığını belirten Demir, şunları söyledi:

"Deprem, hem yüreğimizde derin yaralar açtı hem de şehrimizi fiziksel anlamda büyük bir yıkıma uğrattı. Ne yazık ki yıkılması gereken birçok bina hâlâ yerinde duruyor. Bununla birlikte, yıkım sonrası ortaya çıkan asbest ve kimyasal maddeler halk sağlığını tehdit ediyor. Şehrimizin yolları ve kaldırımları da bir türlü düzenlenmedi, bu durum Adıyamanlı hemşehrilerimiz için ciddi bir sorun teşkil ediyor."

"Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Büyük Destek Sağladı"

Toplantıya katılan Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’ye teşekkür eden Demir, Geyveli’nin deprem sonrası Adıyaman’da yardım koordinasyonu sağladığını vurguladı:

"Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın emirleriyle yardımların koordinasyonunda çok önemli bir rol üstlendiniz. En ücra köylere dahi yardımların ulaştırılmasını sağladınız. Bu süreçte gösterdiğiniz çabalar için Adıyaman halkı adına size şükranlarımı sunuyorum."

"Her An Seçime Hazırız"

Yeniden Refah Partisi Adıyaman teşkilatının çalışmalarına değinen Demir, merkezdeki 33 mahallenin tamamına temsilci atadıklarını, köylerde ise bu oranın yüzde 70’e ulaştığını belirtti:

"Bizler, her an seçime hazırmışız gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı, esnafımızı, muhtarlarımızı ve çiftçilerimizi sık sık ziyaret ederek onların sorunlarını dinliyoruz. Üye çalışmalarımızı genişleterek her geçen gün partimizi büyütüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’ın direktifleri doğrultusunda Adıyaman’ı Milli Görüş’ün kalesi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Yaraları Sarma Mücadelemiz Sürecek"

Deprem sonrası Adıyaman’da toparlanmanın tam anlamıyla sağlanamadığını ifade eden Demir, hem fiziki hem de sosyal anlamda halkın sıkıntılar çektiğini dile getirdi. İl Başkanı Demir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Adıyaman’ın daha yaşanabilir bir şehir olması için mücadeleye devam edeceğiz. Teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla hem sahada hem de halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak, Adıyaman halkının sesi ve güvencesi olmaya kararlıyız."

Toplantı, teşkilatın çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi ve gelecekteki hedeflerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA