“Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Kınıyoruz”

AKİD Başkanı Birsen Günay, kadınların üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve toplumun en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak açıklamasına şu sözlerle başladı:

"Bereketli elleri, ışıklı gözleri ve güçlü yüreğiyle her vazifeyi başarıyla sonuçlandıran tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kadınlar farklı biçimlerde şiddete uğramaktadır. Bizler, namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce sessiz kadınız. Kadına yönelik şiddet; ekonomik, siyasal ve etnik sorunlarla iç içe geçmiş bir küresel mesele haline gelmiştir."

“Şiddet Artışı Kadınları Daha Fazla Etkiliyor”

Günay, toplumda artan kutuplaşma ve muhafazakârlaşma sürecinin kadınlara yönelik şiddeti artırdığına dikkat çekerek, çocukların da bu şiddetten ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Şiddetin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Günay şunları söyledi:

"Toplumun genelinde görülen şiddet artışı, fazlasıyla kadınlara yönelik şiddet olarak şekil bulmakta. Özellikle aile içindeki şiddet, çocukları da olumsuz etkiliyor. Biz, kadınların yaşam biçimlerinden dolayı hedef alınmadığı, özgür ve eşit bir toplum hayaliyle mücadele ediyoruz."

“Kadın Sığınma Evlerinin Sayısı Artırılmalı”

Kadınların şiddetle mücadelede ihtiyaç duyduğu desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan Günay, şu taleplerde bulundu:

"Ülkemizde şiddete uğrayan kadınlar için sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi desteklerin sağlanmasını ve yasal yardımların genişletilmesini talep ediyoruz. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için hep birlikte daha fazla çaba göstermeliyiz."

“Umudumuz Kadın Dayanışmasında”

Günay, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak, birlikte hareket etmenin şiddetin önlenmesinde kilit rol oynadığını ifade etti. Şöyle devam etti:

"Umudumuz birbirimizde, kadın dayanışmasında ve ortak mücadelemizde. Daha eşit, özgür ve şiddetten uzak bir hayat için el ele veriyoruz. Bu mücadeleyi biz yapmazsak, kimse bizim için yapmayacak. Kadın hakları savunucuları olarak daha fazla emek harcayacak, ısrarcı olacağız."

“Mücadelemizi Dayanışma Ruhuyla Sürdüreceğiz”

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği olarak şiddetle mücadelede kararlılıklarını dile getiren Günay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"AKİD ailesi olarak, aile ilişkilerinin daha yaşanabilir olması ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhu içinde, kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kadınların hak ettiği özgür ve eşit bir geleceğe kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak : PHA