27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, Yeniden Refah Partisi Kurucu Teşkilat Başkanı ve MKYK Üyesi Bahattin Sungur, İl Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Çavaş, Eskişehir Kurucu İl Başkanı Osman Mandacı, MGD Başkanı Bekir Korkmaz, Gerger İlçe Başkanı Celil Örnek, Samsat İlçe Başkanı Ziya Ata, Kahta İlçe Başkanı M. Yasin Erdem, Besni İlçe Başkanı Bahattin Turan, Çelikhan İlçe Başkanı Nusret Yaman, Tut İlçe Başkanı Nuri Dilli, Gölbaşı İlçe Başkanı Kadir Göksu, hanım ve gençlik kolları temsilcileri katıldı. Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir’in konuşması ise toplantının öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

İsmail Demir: "Adıyaman Hâlâ Hak Ettiği Hizmeti Alamıyor"

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, parti teşkilatının sahadaki aktif çalışmalarını ve Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdi.

"Muhterem dava arkadaşlarım, görev süremiz boyunca mahalle mahalle, köy köy gezerek Adıyaman’ın sorunlarını tespit ettik. Vatandaşlarımızla birebir temas kurarak dertlerine çözüm aradık ve bu sorunları yetkili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Biz sahada olan bir teşkilatız. Bu vesileyle halkımızın güvenini kazanmayı sürdürüyoruz."

Deprem sonrası Adıyaman’da yaşanan sıkıntılara değinen Demir, şehrin hâlâ toparlanamadığını ifade etti:

"Ne yazık ki, deprem sonrası Adıyaman halkı hak ettiği hizmeti göremiyor. Ağır hasarlı binalar hâlâ yıkılmadı, iskan ve ruhsat sorunları çözülmedi. Vatandaşlarımızın taleplerine yeterince cevap verilmiyor. Kış günlerinde bile asbest tehlikesi konuşulmuyor. Bu durum, ilerleyen yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yetkililer bu konuda acil adımlar atmalı."

"Milli Görüş’ün Kalesi Adıyaman"

İl Başkanı İsmail Demir, Yeniden Refah Partisi’nin sahada aktif olmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz Milli Görüşçüler olarak, halkın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten bir teşkilatız. Bu anlayışla Adıyaman’ı Milli Görüş’ün kalesi yapacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Hanım kardeşlerimizden gençlerimize, çiftçilerimizden esnafa kadar toplumun her kesimine ulaşacağız. Halktan ve adaletten asla kopmayacağız."

Demir, konuşmasında halkın beklentilerine yönelik net mesajlar verdi:

"Vatandaşlarımıza şefkat ve merhametle yaklaşacağız. Kalbi kırık olanları davet edip kucaklayacağız. Adıyaman halkı hak ettiği hizmeti Milli Görüş iktidarıyla alacak."

Bahattin Sungur: "Adıyaman’ı Unutmadık"

Toplantıda konuşan Kurucu Teşkilat Başkanı Bahattin Sungur, Yeniden Refah Partisi’nin Adıyaman için önemini vurguladı:

"Deprem sonrası Adıyaman halkına ilk koşanlardan biri olduk. Yardımlarımızı hızlıca ulaştırarak halkımızın yanında olduk. Milli Görüş ruhuyla Adıyaman’ı kalkındırmaya devam edeceğiz."

"Milli Görüş, Türkiye’yi Yönetmeye Hazır"

Toplantıda, Yeniden Refah Partisi’nin hedefleri de açıklandı. İl Başkanı İsmail Demir, konuşmasının sonunda parti lideri Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde Türkiye’yi yönetmeye talip olduklarını belirtti:

"Liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı yapmaya kararlıyız. Milli Görüş ruhuyla halkımıza hak ettiği refahı sağlayacak projelerimizle iktidara hazırız. Adıyaman halkına hizmet için buradayız ve bu kutlu davayı başarıya ulaştıracağız."

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Divan Toplantısı, partinin sahadaki etkinliğini ve halkla kurduğu güçlü bağları bir kez daha ortaya koydu. İsmail Demir’in liderliğinde teşkilatın Adıyaman’da önemli bir ivme kazandığı ve vatandaşların güvenini kazandığı vurgulandı. Toplantıya katılan liderler, birlik ve beraberlik mesajları vererek, Adıyaman halkına Milli Görüş hareketiyle kalkınma sözü verdi.

Kaynak : PHA