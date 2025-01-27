Dökme pleksi levhalar, ısıtıldığında yumuşayıp şekil alabilen ve soğuduğunda şeklini koruyan yapısıyla dikkat çeker. Çekme pleksi levhalar ise çekilerek belirli kalınlık ve boyutlarda şekillendirilen akrilik levhalardır.

Pleksi Levha Ölçüleri

Pleksi levhalar, kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara göre çeşitli ölçü ve kalınlıklarda üretilmektedir.

Standart Ebatlar:

● 100x200 cm

● 150x300 cm

● 205x305 cm

Kalınlık Seçenekleri:

● Minimum: 2 mm

● Maksimum: 40 mm

Üretim Çeşitleri:

● Renksiz

● Şeffaf renkli

● Opak

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Pleksi Camın Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Pleksi cam, şeffaflığı, dayanıklılığı ve işlenebilirliği sayesinde birçok sektörde camın yerine tercih edilen bir malzeme haline gelmiştir.

● İnşaat ve Mimari: Bina cephe kaplamaları, şeffaf çatı ve paneller, ışık geçirgenliği sağlayan yapılar.

● Dekorasyon ve Tasarım: Pleksi tabelalar ve reklam panoları, pleksi masa, raf ve standlar, özel tasarım ürünler (ör. pleksi ayna).

● Sanayi ve Üretim: Makine koruma kapakları, kalıplar ve muhafazalar.

● Tıp ve Sağlık: Steril muhafazalar, medikal ekipmanlar.

● Otomotiv ve Havacılık: Araç camları, uçak pencereleri.

● Sanat ve Hobi: Maket yapımı, sanat eserleri için şeffaf koruma.

Pleksi Levha Nerede Satılır?

Pleksi levhalar birçok yerden temin edilebilir. İnşaat ve yapı malzemeleri satan mağazalar, reklam ve tabela ürünleri sunan yerel dükkanlar ve çevrimiçi e-ticaret platformları pleksi levha satın almak için ideal seçeneklerdir.

Özellikle İnovasyon Yapı, kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan bir tedarikçidir. Şeffaf, renkli, mat ve aynalı gibi çeşitli pleksi levha türlerini uygun fiyatlarla sunarak hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar için ideal çözümler sağlar. Pleksi levha seçeneklerini incelemek ve sipariş vermek için https://www.inovasyonyapi.com.tr/kategori/pleksi/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Pleksi Nasıl Temizlenir ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Pleksi yüzeylerin temizliği ve bakımı, malzemenin uzun ömürlü ve estetik kalması için büyük önem taşır.

● Pleksi yüzeylerin temizliğine başlamadan önce, toz ve gevşek kirleri yumuşak bir mikrofiber bezle nazikçe silin.

● Ilık su ve hafif bir sabun karışımı hazırlayarak yumuşak bir bezle pleksi yüzeyini temizleyin.

● Amonyak içeren veya aşındırıcı kimyasalları kullanmaktan kaçının, çünkü bu maddeler yüzeye zarar verebilir.

● Temizlik sonrası yüzeyi temiz suyla durulayıp kuru bir mikrofiber bezle nazikçe kurulayarak su lekelerinin oluşmasını engelleyin.

● Hafif çizikler için özel pleksi temizleme solüsyonları ve yumuşak bezler kullanarak çiziklerin görünümünü azaltabilirsiniz.

● Derin çizikler oluşmuşsa, profesyonel yardım almayı tercih edin.

● Düzenli temizlik ve bakım uygulayarak pleksi ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Pleksi Levha Fiyatları Ne Kadar? (2025)

2025 yılı itibarıyla pleksi levha fiyatları, ürünün kalınlığı, ebatları, rengi ve türüne göre değişiklik göstermektedir.

İnovasyon Yapı farklı ihtiyaçlara uygun geniş bir pleksi levha yelpazesi sunmaktadır. Ürünleri incelemek ve fiyat bilgisi almak için İnovasyon Yapı web sitesini ziyaret edebilir veya 0216 313 44 09 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.