Deprem Yaraları Sarılmaya Devam Ediyor

6 Şubat depreminde Adıyaman genelinde yaşanan can ve mal kayıplarına değinen Milletvekili Alkayış, bölgede yürütülen inşa faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirtti. "Bölgede kalıcı konutların bir kısmının inşa faaliyetleri hızla sürüyor, bir kısmı tamamlanmaya yakın, bir kısmı ise vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş durumda. Kısa süre içinde tüm kalıcı konutlar tamamlanacak ve halkımız kendi evlerinde yaşamlarını sürdürecek," dedi.

"Yatırımlar ve Hizmetler Hız Kesmiyor"

Milletvekili Alkayış, deprem sonrası altyapı çalışmalarına ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Köylerde ve ilçelerde altyapı, kilitli parke, içme suyu, üstyapı ve çöp toplama gibi hizmetlerin yeniden yapılandırıldığını ifade ederek, "İl Genel Meclisimizin üstün gayretleri ve muhtarlarımızın yoğun mesaileri sayesinde köylerimiz ve ilçelerimiz eski güzelliklerini yeniden kazandı. İnşa ve ihya açısından önemli bir ivme yakaladık," dedi.

Teşekkür ve Çağrı

Alkayış, Çelikhan ilçesinde yürütülen hizmetlerde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümet yetkililerine, AFAD’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve tüm kurumlara teşekkür etti. "Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye, sorunlarını çözmek için mesai harcamaya devam edeceğiz," diyen Alkayış, bölgenin kalkınması ve yaralarının sarılması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Çelikhan’da Verimli Toplantı

Toplantıya ev sahipliği yapan ilçe teşkilatı, muhtarlar ve vatandaşlara teşekkür eden Alkayış, "Çelikhanlı hemşehrilerimizin desteği ve yakın ilgisi bizleri daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz," dedi.

Kaynak : PHA