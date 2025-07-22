Çelebi, babası ve aynı zamanda AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Mehmet Can Hallaç, öğrencinin gösterdiği başarıyı takdir ederek, bu derecenin sadece ailesi ve eğitim kurumu için değil, Kahta gençliği adına da ilham verici olduğunu ifade etti. Gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Hallaç, Musa Çelebi’ye üniversite hayatında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda duyulan memnuniyet dile getirilerek, Kahta Belediyesi olarak başarılı öğrencileri desteklemeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak : PHA