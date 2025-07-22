Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kahta’ya 20 kilometre mesafedeki Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için derede suya giren Yunus Emre Özsürünç (20), bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma sonucunda dalgıç ekipleri tarafından Yunus Emre Özsürünç sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Özsürünç’ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA