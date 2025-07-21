Ziyarette Anahtar Parti Genel Sekreteri Nihal Ağca, Kurumsal İlişkiler Başkanı Tahir Keskinkılıç ve Medya ve Tanıtım Başkanı Av. Ali Işıner Hamşioğlu da yer aldı. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, güncel siyasi gelişmelerden “Terörsüz Türkiye” sürecine, anayasa tartışmalarından üniter yapıya kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



'Siyasette bir fetret dönemi yaşanıyor'

Ziyaretin bir geçmiş olsun ziyareti olduğunu belirten Ağıralioğlu, Fatih Altaylı’nın moralinin yerinde olduğunu aktardı. Türkiye’de hukukun siyaset ve basın üzerinde baskı aracı hâline getirildiğini savunan Ağıralioğlu, şunları söyledi:



“Türkiye gibi köklü bir tarihe sahip bir ülkede gazetecilerin veya siyasetçilerin sözlerinden suç çıkarılması, hukukun örselenmesidir. Hukuk eğer bir susturma, bir baskı aracına dönüşürse, bu ülkenin hukuk karnesine iftihar değil, utanç düşürür.”



“Bugün siyasette de bir fetret dönemi yaşanıyor. Türk milleti konuşarak değil, buluşarak, gerektiğinde tartışarak bir araya gelir. Bu dönem otorite zafiyeti ile karakterize edilmiştir. Söylediklerimiz tarihî bağlamda değerlendirilmelidir. Buradan tehdit üretmek, hukuk ihlali çıkarmak doğru değildir.”



'Devletin tapusu Türk milletinindir, ortaklaştırılamaz'

Ağıralioğlu, cezaevi görüşmesinde gündeme gelen konulardan birinin de “Terörsüz Türkiye” süreci olduğunu belirtti. Sürece ilişkin kaygılarını dile getiren Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına vurgu yaptı:



“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu Türk milletidir. Tek tapudur; devredilemez, ortaklaştırılamaz, bölünemez, parçalanamaz. 85 milyona ait bir tapudur. Bu devletin üzerinde kurulacak her türlü etnik, mezhebi ya da bölgesel ortaklık; bu milleti Lübnanlaştırır, birliğini ve bütünlüğünü haleldar eder.”



“Yeni çözüm süreci ya da 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan sürecin netameli tarafları var. Amerika’nın açıklamaları, içeriden ve dışarıdan gelişmeler, bize bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Kırmızı çizgilerimiz nettir. Üniter yapımızın korunması mutlak gerekliliktir.”



'Ortak vatan gibi ifadeler tehlikeli'

Ağıralioğlu, son dönemdeki anayasa değişikliği tartışmalarına da değinerek, “ortak vatan” gibi ifadelerin anayasal zeminde tehlike oluşturabileceğini söyledi:



“Anayasa konuşulacaksa, milli bünyemizi koruyarak konuşulmalı. Aksi halde iç huzursuzluk artar, parçalanma riskleri doğar. Türkiye’yi bölmek isteyenler bu ortamdan faydalanır. 'Ortak vatan' gibi söylemler, üniter yapımızı tehdit eder.”



'Fatih Bey moralli, içeride farklı seslere ihtiyaç duyuluyor'

Fatih Altaylı’nın tutukluluğuna dair de konuşan Ağıralioğlu, görüşmenin karşılıklı bir istişare havasında geçtiğini belirtti:



“Fatih Bey’i moralli gördüm. İçeride farklı insanlarla sohbet etme ihtiyacı duyuluyor. Biz de iyi niyet dileklerimizi ilettik. Kendisi dışarıdan içeriyi, biz de içeriden dışarıyı konuştuk. Verimli bir memleket sohbeti oldu.”

Kaynak : PHA