Gösteri öncesi Meydan Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından saat 22.00’de başlayan etkinlikte, çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve duyarlı gençler bir araya gelerek Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.



Etkinlik kapsamında yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Bugün burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, Gazze’deki Açlığa Karşı Küresel Dayanışma Günü için, yanan bir coğrafyanın, kuşatma altındaki bir halkın, sabrın doruğundaki bir ümmetin sesi olmak için toplandık.”



“Gazze, insanlığın onurunu kaybettiği yerdir”

Açıklamada Gazze’nin 600 günü aşkın süredir İsrail’in sistematik saldırıları ve ablukası altında olduğu belirtilerek, özellikle açlığa mahkûm edilen çocukların ve sivillerin dramına dikkat çekildi:



“Gazze, bugün susanların, görmezden gelenlerin, diplomasi oyunlarına sığınanların ifşa olduğu yerdir. Bugün, zalimin maskesinin düştüğü; mazlumun çığlığının göğe yükseldiği yerdir.”



Hamas’ın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin "Gazze’nin açlığa mahkum edilmesi karşısında sessiz ve kayıtsız kalanlar kıyamet günü hasımlarımızdır" sözleri hatırlatılarak, bunun tüm insanlığa yapılan bir çağrı olduğu vurgulandı.



“Uluslararası kurumlar üç maymunu oynuyor”

Basın açıklamasında 60 binin üzerinde şehit verildiği, bunların 20 bininin çocuk ve 17 bininin kadın olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:



“Yerle bir edilen şehirler, yıkılan camiler, yakılan hastaneler, ilaçsızlıktan ölen yaşlılar… ve hâlâ susan bir dünya… Hâlâ insan hakları nutukları atıp hiçbir şey yapmayan uluslararası kurumlar…”



“Bu çağrıya sadece paylaşım yapmak yetmez, meydanlara inmek gerekir. Bu çağrıya sadece dua etmek yetmez, bedel ödemeye hazır olmak gerekir. Zira Filistin’de sadece bedenler değil, insanlığın onuru da toprağa gömülüyor.”



“Kürecik ve İncirlik kapatılmalı, İsrail’le bağlar koparılmalı”

Basın açıklamasında Türkiye’ye ve İslam dünyasına çağrıda bulunularak şu talepler sıralandı:



Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü kapatılmalı



NATO’nun İsrail’e destek sağlayan tüm altyapısı kaldırılmalı



Soykırıma katılmış Türk-İsrail vatandaşları hakkında soruşturma açılmalı



Türkiye limanları üzerinden Gazze’ye insani yardım koridoru açılmalı



Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:



“Bugün Gazze için ayağa kalkmayanlar, yarın kendi yurtları işgal edildiğinde kimseden yardım beklemesin. Bugün zulme karşı safını belirlemeyenler, yarın tarih önünde mahkûm olacaktır. Filistin yalnız değildir! Gazze asla teslim olmayacaktır! Direniş kazanacak, siyonizm yıkılacaktır!”

Kaynak : PHA