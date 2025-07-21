Adıyaman Belediyesi önünde gerçekleştirilen açıklamada mahalle sakinleriyle birlikte konuşan Muhtar Mustafa İlik, yaşanan sorunun artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirtti. Özellikle 45 dereceyi bulan sıcaklıklar altında suya ulaşamamanın büyük mağduriyet yarattığını vurgulayan İlik, mahallelinin temizlik, içme suyu ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu ifade etti.



'İki aydır su yok, insanlar perişan'

Muhtar İlik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Alitaşı Mahallesi sakinleri olarak iki aydan beri Çimen Küme Evleri’nde su kesintisi yaşıyoruz. Dönüşümlü su verilmesine rağmen bizim musluklarımızdan tek damla akmıyor. Vatandaşlarımız temizlik yapamıyor, içme suyu bulamıyor. Yakınlarına giderek temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yazık, günah.”



'Sayın Başkan çözüm sözü verdi, biz sabırla bekleyeceğiz'

Açıklamasında Adıyaman Belediye Başkan Vekili Ufuk Bayır ile görüştüklerini belirten Muhtar İlik, çözüm konusunda umutlu olduklarını ifade etti:



“Sayın Başkan’la az önce görüştük. Bize çözüm noktasında destek sözü verdi. Biz de mahallemiz adına sabırla bekleyeceğiz. Ama bu sorun artık tüm Adıyaman’ın ortak meselesi hâline gelmiştir.”



'Bu işin siyaseti olmaz, çocuklarımız, annelerimiz perişan'

Suyun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten İlik, sosyal medyada yapılan tartışmaların çözüm üretmediğini belirterek tüm kesimlere ortak hareket çağrısında bulundu:



“Bu işin siyaseti olmaz. Adıyaman halkı neden susuz kalsın? Her gün şahsıma yüzlerce şikâyet geliyor, hakaret ediliyor. Ben bir mahalle muhtarı olarak çaresizim. Sadece ben değil, bütün mahalle muhtarları bu konuda muzdarip. Günde iki bin kişi 153’ü arayıp su istiyor. Yetkililer ortak hareket etsin. Çünkü hastalık riski kapıda. Özellikle Çimen Küme Evleri’nde iki aydır su yok, insanlar perişan.”



'Hastalık kapıda, önlem alınmalı'

Mahallede hijyen eksikliği nedeniyle sağlık sorunlarının başlamasından endişe duyduklarını da belirten Muhtar İlik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“İki aydır su görmeyen mahallemizde hastalık riski artık çok yakın. Çocuklarımız, annelerimiz, yaşlılarımız bu şartlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Yetkililere son kez sesleniyorum: Bu işin siyaseti olmaz, Allah rızası için bu işe el atın. Teşekkür ederim.”

Kaynak : PHA