Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilaçlama faaliyetleri uzman ekipler tarafından belirlenen program dâhilinde sürdürülüyor. Kullanılan ilaçların çevreye duyarlı ve insan sağlığına zarar vermeyen türden olmasına özen gösteriliyor. Böylece hem doğanın korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.



Park ve bahçelerdeki bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini destekleyen çalışmalar, aynı zamanda sinek, böcek ve diğer haşerelerin çoğalmasını engellemeyi amaçlıyor. Belediye ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak : PHA